Гватемалу всколыхнуло землетрясение

КИЕВ. 25 августа. УНН. К юго-западу от Нуэва -Консепсьон, Гватемала, произошло землетрясение. Об этом информируют в Геологической службе США, передает УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 5,6 случилось на 99 км к юго-западу от Нуэва -Консепсьон, Гватемала, в 18:16:44 по московскому времени 24 августа.

Эпицентр, глубина которого составляла 10,0 км, сначала определялся на 13,3965 градусов северной широты и 91,7091 градусе западной долготы.

Напомним