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Гватемалу всколыхнуло землетрясение

Гватемалу всколыхнуло землетрясение

КИЕВ. 25 августа. УНН. К юго-западу от Нуэва -Консепсьон, Гватемала, произошло землетрясение. Об этом информируют в Геологической службе США, передает УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 5,6 случилось на 99 км к юго-западу от Нуэва -Консепсьон, Гватемала, в 18:16:44 по московскому времени 24 августа.

Эпицентр, глубина которого составляла 10,0 км, сначала определялся на 13,3965 градусов северной широты и 91,7091 градусе западной долготы.

Напомним

Агентство гражданской защиты Гаити сообщил , что количество жертв землетрясения возросло до 2207 человек, а 344 человека все еще считаются пропавшими без вести.

Источник: УНН
Теги: землетрясение
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