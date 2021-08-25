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25 августа 2021, 03:33 • Златослава Максымук • 5895
Гватемалу всколыхнуло землетрясение
КИЕВ. 25 августа. УНН. К юго-западу от Нуэва -Консепсьон, Гватемала, произошло землетрясение. Об этом информируют в Геологической службе США, передает УНН.
Детали
Землетрясение магнитудой 5,6 случилось на 99 км к юго-западу от Нуэва -Консепсьон, Гватемала, в 18:16:44 по московскому времени 24 августа.
Эпицентр, глубина которого составляла 10,0 км, сначала определялся на 13,3965 градусов северной широты и 91,7091 градусе западной долготы.
Напомним
Агентство гражданской защиты Гаити сообщил , что количество жертв землетрясения возросло до 2207 человек, а 344 человека все еще считаются пропавшими без вести.
Источник: УНН
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