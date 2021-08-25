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Пентагон по поручению Байдена разработает план на случай "непредвиденных обстоятельств" во время эвакуации из Афганистана

Пентагон по поручению Байдена разработает план на случай "непредвиденных обстоятельств" во время эвакуации из Афганистана

КИЕВ. 25 августа. УНН. Соединенные Штаты готовы завершить операцию по эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев, которые сотрудничали с американскими военными во время войны, до 31 августа. В противном случае американцы могут столкнуться с растущей угрозой террористических атак со стороны "Аль-Каиды". Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет УНН.

Детали

Байден сообщил, что за последние 12:00 через Афганистан удалось эвакуировать более шесть тысяч человек. США собираются увеличить количество рейсов, чтобы ускорить процесс эвакуации. В целом силы коалиции планируют эвакуировать из Кабула еще около 12 000 человек.

“Мы готовы завершить операцию 31 августа, и чем быстрее это произойдет — тем лучше”, — подчеркнул президент.

Байден добавил, что он дал поручение Пентагона и Госдепартамента разработать планы на случай “непредвиденных обстоятельств”, которые могут ухудшить процесс эвакуации. Президент сказал о том, что необходимо “учитывать повышенные риски” атак со стороны террористов. По его словам, речь идет “не только о” Аль-Каиду“.

Цитата

“Никто не должен верить” Талибана “на слово, мы будем следить за их действиями”, — сказал Байден, говоря о том, как мировое сообщество собирается выстраивать отношения с новой властью в Афганистане.

Напомним

Президент Джо Байден сказал лидерам G7, что Соединенные Штаты рассчитывают успеть эвакуировать своих граждан из Афганистана до 31 августа, в зависимости от сотрудничества с Талибаном. Он отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса на встречу с лидером “Талибана” Абдул Гани Барадар.

США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августабез боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Источник: УНН
Теги: Пентагон
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