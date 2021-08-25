Яремчук помог "Бенфике" выйти в групповой этап Лиги чемпионов

КИЕВ. 25 августа. УНН. Лиссабонская "Бенфика" с украинским форвардом Романом Яремчуком продолжит выступления в самом престижном еврокубковом турнире - Лиге чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Португальцы по сумме двух матчей прошли ПСВ. И это при том, что час "Бенфика" играла в меньшинстве. На 32-й минуте за две желтые карточки был удален Лукас Вериса. Матч завершился нулевой ничьей, но в первой игре португальцы победили 2: 1.

Яремчук сыграл со стартового свистка и был заменен на 61 минуте.

Стоит отметить, что в Будапеште "Ференцварош" Игоря Харатин и Александра Зубкова после выездного поражения (2: 3) дрался со швейцарским "Янг Бойз". Харатин не участвовал в игре из-за дисквалификации, а Зубков вышел на поле на 70-й минуте, но не смог помочь своей команде по сумме двух поединков пробиться в основную сетку турнира, ведь хозяева вновь проиграли со счетом 2: 3.

Дополнение

Очередным участником групповой стадии еще стал шведский ФК "Мальме".