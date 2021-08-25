Модель Playboy предлагает 600 тысяч долларов за носовой платок Месси

КИЕВ. 25 августа. УНН. Бразильская модель Playboy Луана Сандiен предложила 600 000 долларов за платок, которую Лионель Месси использовал на прощальной пресс-конференции "Барселоны". Об этом пишет УНН со ссылкой на The Sun.

Детали

Платок 34-летнему футболисту передала его жена Антонела Роккуццо, когда он расплакался, говоря о том, что оставляет “Барселону”. После чего платочек была выставлена на продажу в интернете.

“Как только я увидела лот, я предложила 600 000 долларов. Я сразу заплатила больше половины объявленной суммы, считая, что выиграю аукцион, но после моей ставки лот исчез. Рекламу остановили в эфире без дополнительной информации о том, купил ее кто-то, или ее сняли с продажи ”, - сказала бразильянка.

Выиграв этот лот, бразильская модель планирует “позировать обнаженной” с платком.

Напомним

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта высказался о завершении сотрудничества нападающего Лионеля Месси с каталонским клубом.