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Сборная Чехии обнародовала заявку на матч с командой Украины

Сборная Чехии обнародовала заявку на матч с командой Украины

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сборная Чехии по футболу объявила свой состав на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 с Беларусью и Бельгией, а также на товарищеский поединок с Украиной, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавий на пресс-конференции в Праге объявил имена 20-ти исполнителей, которые будут готовиться к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022 и товарищеского поединка с Украиной:

Вратари: Томаш Вацлик ( "Олимпиакос", Греция), Филипп Нгуен ( "Словацко"), Ондржей Коларж ( "Славия").

Защитники: Алеш Матею ( "Брешия", Италия), Владимир Цоуфал ( "Вест Хэм", Англия), Томаш Калас ( "Бристоль", Англия), Ян Борил, Ондржей Кудела, Давид Зима (все - "Славия"), Якуб Брабец, Милан Гавел (оба - "Виктория").

Полузащитники: Антонин Барак ( "Верона", Италия), Алекс Крал ( "Спартак", Россия), Михал Садилек (ПСВ, Нидерланды), Якуб Янкто ( "Сампдория", Италия), Томаш Холеш, Томаш Соучек (оба - "Славия »), Якуб Пешек (" Спарта ").

Нападающие: Матей Выдра ( "Бернли", Англия), Адам Гложек ( "Спарта").

Дополнение

В рамках отбора ЧМ-2022 2 сентября сборная Чехии сыграет в Остраве с Беларусью, 5 сентября в Брюсселе - с Бельгией, а 8 сентября в Пльзене проведет товарищеский матч с Украиной.

Источник: УНН
Теги: футбол, Чехия, Украина
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