В мире коронавирусом заразились почти 214 млн человек

КИЕВ. 25 августа. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболело уже почти 214 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 213,992,301 человек, из них выздоровели 191,479,968 человек. Количество умерших возросло до 4,465,240.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (38,968,925), Индия (32,511,370), Бразилия (20,615,008), Россия (6,785,374), Франция (6,624,777), Великобритания (6,555,200), Турция (6,555,200) и Аргентина (5,148,085).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (648,161), Бразилии (575,829) и Индии (435,788).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2275863 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 501 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.