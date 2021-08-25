Официальный курс гривны установлен на уровне 26,67 грн/доллар

КИЕВ. 25 августа. УНН. По состоянию на 25 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.671800 грн за доллар;

31.128700 грн за евро;

0.357920 грн за российский рубль;

36.307000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 августа курс всех валют упал, кроме доллара.