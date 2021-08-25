Теннис: Цуренко обыграла первую соперницу на "US Open"

КИЕВ. 25 августа. УНН. Киевлянка Леся Цуренко начала борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

В матче первого круга киевлянка за 2:00 2 минуты переиграла австралийскую теннисистку Эллен Перес — 7: 5, 7: 6 (2).

В следующем круге отбора на Цуренко ожидать экзамен в виде второй сеяной отбора — словачкой Анной Каролиной Шмидловою.

Дополнение

Первой потерей среди украинок на “US Open” стало поражение Катарины Завацкого, которая уступила Урсуле Радванской — 3: 6, 5: 7.