Япония введет чрезвычайное положение еще в 8 префектурах

КИЕВ. 25 августа. УНН. Япония намерена расширить чрезвычайное положение еще на восемь префектур, увеличив общее количество до 21, поскольку из-за всплеска случаев COVID -19 в стране переполнены больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр экономики Ясутоси Нисимура заявил, что расширение, которое охватит почти половину 47 префектур страны, было принято группой внешних экспертов. Ожидается, что оно будет официально утверждено на заседании правительственной рабочей группы 25 августа.

Поскольку вариант Delta быстро распространяется, правительство пытается контролировать инфекции. Смертность в Японии составляет около 1,2% по сравнению с 1,7% в США и 2,0% в Великобритании.

Месяца ограничений чрезвычайных ситуаций в столице, Токио и прилегающих районах не сумели изменить всплеск инфекций, и около 90% городских коек для оказания медицинской помощи заняты. Поскольку больничные койки заполнены, многие люди вынуждены поправляться дома - некоторые умирают, прежде чем они смогут получить лечение.

Напомним

Япония продолжит чрезвычайное положение до середины сентября. В стране рекордно выросла заболеваемость Delta-штамм.