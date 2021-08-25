Новости: Криминал и ЧП
25 августа 2021, 07:58 • Златослава Максымук • 24735
Во Львовской области в результате ДТП загорелась машина: погибли 3 человека, среди них - дети
КИЕВ. 25 августа. УНН. В с. Пепле Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 “Мостиска-Самбор-Борислав” произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них. Об этом информируют в ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Авария произошла 24 августа, около 23:00.
В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок, 2005 г.р.) и травмированы 6 человек (из них 1 ребенок, 2004 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.
К тушению и деблокирования привлекалось 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
Напомним
Автомобиль столкнулась с другой и загорелась на трассе в Запорожской области, погибли четыре человека, двое из которых - дети.
Источник: УНН
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