Во Львовской области в результате ДТП загорелась машина: погибли 3 человека, среди них - дети

КИЕВ. 25 августа. УНН. В с. Пепле Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 “Мостиска-Самбор-Борислав” произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них. Об этом информируют в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Авария произошла 24 августа, около 23:00.

В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок, 2005 г.р.) и травмированы 6 человек (из них 1 ребенок, 2004 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

К тушению и деблокирования привлекалось 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним

Автомобиль столкнулась с другой и загорелась на трассе в Запорожской области, погибли четыре человека, двое из которых - дети.