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На острове Джарылгач исчезли два человека: ребенка нашли мертвым

На острове Джарылгач исчезли два человека: ребенка нашли мертвым

КИЕВ. 25 августа. УНН. 19 августа у о. Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района исчезло два человека. Тело одного из них обнаружили правоохранители в тот же день. Об этом информируют в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Информируют, что сообщение об исчезновении детей поступило 19 августа около 11 часов. 50 мин. Во время купания пропали 2 человека (1980 и 2013 г.р.) жители г.. Львов. В 15 ч. 35 мин. у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка.

По состоянию на 7 ч. 25 августа судьба 1 человека остается неизвестной, поиски продолжаются.

Напомним

На курорте в Одесской области утонул 4-летний мальчик. Трагедия произошла в семье с Измаильского района, которая отдыхала на пляже.

Источник: УНН
Теги: дети, Херсон и Херсонская область, утопление
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