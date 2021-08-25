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Конец лета еще порадует теплом: синоптики обещают до 33° выше нуля
Конец лета еще порадует теплом: синоптики обещают до 33° выше нуля
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От 8° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 8° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 25 августа. УНН. Дожди сегодня днем прогнозируются на севере и в большинстве центральных областей Украины, температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 августа в северных, большинстве центральных, ночью также в западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в северных областях 20-25°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-16°, днем 20-22°.

Добавим

Сегодня, 25 августа, отмечается Всемирный День примирительного поцелуя.

Источник: УНН
Теги: погода
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