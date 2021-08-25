Самый высокий показатель с начала пандемии: в Греции новый рекорд заболеваемости COVID-19

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Греции объявили о всплеске случаев коронавируса во вторник с 4608 новыми случаями заражения, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщает УНН по данным Ekathimerini.

Детали

Известно, что за последние сутки 32 человека умерли. Двадцать три из новых случаев заражения были связаны с туристами, которые прошли тестирование по прибытии.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Греции составляет 566 812 человек, из них 13 466 человек погибли.

В отделениях интенсивной терапии оставалось 326 интубированных по сравнению с 319 в предыдущий день.

За последние 24 часа провели 121 881 тест на COVID-19: 23 867 ПЦР и 98 014 быстрых на антиген.

Дополнение

В мире на COVID-19 заболело уже 213 992 301 человек, из них выздоровели 191 479 968 человек. Количество умерших возросло до 4 465 240.