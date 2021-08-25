Количество вакцинированных от COVID-19 за сутки в Украине упало до 20 тысяч

КИЕВ. 25 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 3,19 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 8,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 20 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"20 739 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 24 августа 2021 года. Одну дозу получили 8272 человека, полностью иммунизированы - 12 467 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

В течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 пункт прививки; 301 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито - 5 108 074 человека, из них получили одну дозу - 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 192 128 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 300 200 прививок.

Добавим

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Центр вакцинации от COVID-19 в Киеве приостановил работу 23 и 24 августа в связи с празднованием Дня Независимости. Однако, должны были работать мобильные пункты вакцинации. Также ревакцинация от COVID-19 проводилась в пунктах прививок на базе лечебных учреждений.