НАТО координирует обеспечение эвакуации из аэропорта Кабула - Столтенберг

КИЕВ. 25 августа. УНН. Североатлантический альянс координирует действия по обеспечению эвакуации людей из аэропорта Кабула в Афганистане. О таком итоге онлайн-встречи с лидерами стран G7 написал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter, передает УНН.

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"Важное обсуждение вопроса Афганистана с лидерами G7. НАТО координирует действия по обеспечению эффективной эвакуации. Вместе мы должны также обеспечить, чтобы террористические группы снова не могли свободно действовать из Афганистана", - отметил Столтенберг.

Дополнение

По итогам встречи накануне премьер-министр Великобритании, в этом году председательствующей в "Группе семи", Борис Джонсон заявил, что G7 согласовала план действий относительно "Талибана", при этом их условием номер один является то, что талибы должны позволить желающим беспрепятственно выехать из страны даже после 31 августа.

При этом президент США Джо Байден указал, что США постараются завершить эвакуацию всех гражданских лиц - как американцев, так и афганцев - к изначально намеченной дате, 31 августа.

Талибы же заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа.

Что было ранее

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.