Вашингтон и Берлин обсудили эвакуацию из Афганистана через базы в Германии

КИЕВ. 25 августа. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили ситуацию в Афганистане и транзит самолетов из Кабула через базы на территории Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Госдепартамента США.

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"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обменялись мнениями о тесной координации действий в Афганистане, включая транзит тысяч людей из Афганистана через авиабазу Рамштайн и другие места в Германии", - говорится в сообщении.

Детали

Также, Блинкен и Маас обсудили ситуацию в Афганистане и перспективы на будущее.

Дополнение

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Накануне талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа.

G7 провела виртуальную встречу по ситуации в Афганистане. Премьер-министр Великобритании, которая в этом году председательствует в "Группе семи", Борис Джонсон отметил, что G7 согласовала план действий относительно "Талибана", при этом их условием номер один является то, что талибы должны позволить желающим беспрепятственно выехать из страны даже после 31 августа.

При этом президент США Джо Байден заявил, что США будут пытаться завершить эвакуацию всех гражданских лиц - как американцев, так и афганцев - к изначально намеченной дате, 31 августа.