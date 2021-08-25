В Киеве перевернулся автобус на иностранных номерах. Пострадали 8 пассажиров, среди них дети

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве перевернулся пассажирский автобус. В результате за помощью к врачам обратилось восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Киева.

ДТП произошло сегодня ночью на улице Елены Телиги, в полицию о нем сообщили в 1:50.

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"Предварительно правоохранители установили, что водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. В результате восемь пассажиров, среди которых четыре малолетних ребенка, получили телесные повреждения. Врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полицейские проверили состояние водителя. Драгер показал, что мужчина был трезв.

Отмечается, что это событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

На обнародованных полицией фото видно, что автобус - на иностранной регистрации.

Добавим, что сообщается в СМИ, перевернулся туристический автобус Setra, следовавший по маршруту "Кишинев-Москва".

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).