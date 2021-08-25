В парламенте Армении произошла стычка между депутатами после заявлений о "предателях министрах обороны"

КИЕВ. 25 августа. УНН. Драка между депутатами от правящей фракции “Гражданский договор” и оппозиционными “Армения” и “Честь имею” произошла в среду в парламенте во время заседания, после того как выступающий от партии власти парламентарий Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы армии покупалось за деньги, пишет УНН.

Детали

“Я считаю, что все те министры обороны, при которых освобождение от армии покупалось за деньги, — предатели родины”, — заявил Саркисян, после чего глава фракции “Армения”, бывший министр обороны Сейран Оганян бросил на него бутылку с водой. Началась драка, после чего спикер парламента Ален Симонян дал указание отключить прямой эфир.

Депутат от фракции “Армения” Агнесса Хамоян включила трансляцию из зала заседаний на своей странице в Facebook, где видно, что депутаты избивают друг друга, выкрикивая нецензурные выражения. Служба безопасности парламента вывела из зала заседаний самых агрессивных из них.

В настоящий момент в заседании объявлен перерыв.

Справка

Парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, начал работу 2 августа. В нем 107 депутатов: 71 представляет партию премьер-министра Никола Пашиняна “Гражданский договор”, 29 — блок “Армения”, семь — блок “Честь имею”.