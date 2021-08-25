Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,67 0,0214  EUR: 31,13 -0,0403 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эвакуация из Афганистана: 65 граждан просят статус беженца в Украине
Эвакуация из Афганистана: 65 граждан просят статус беженца в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8685

В парламенте Армении произошла стычка между депутатами после заявлений о "предателях министрах обороны"

В парламенте Армении произошла стычка между депутатами после заявлений о "предателях министрах обороны"

КИЕВ. 25 августа. УНН. Драка между депутатами от правящей фракции “Гражданский договор” и оппозиционными “Армения” и “Честь имею” произошла в среду в парламенте во время заседания, после того как выступающий от партии власти парламентарий Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы армии покупалось за деньги, пишет УНН.

Детали

“Я считаю, что все те министры обороны, при которых освобождение от армии покупалось за деньги, — предатели родины”, — заявил Саркисян, после чего глава фракции “Армения”, бывший министр обороны Сейран Оганян бросил на него бутылку с водой. Началась драка, после чего спикер парламента Ален Симонян дал указание отключить прямой эфир.

Депутат от фракции “Армения” Агнесса Хамоян включила трансляцию из зала заседаний на своей странице в Facebook, где видно, что депутаты избивают друг друга, выкрикивая нецензурные выражения. Служба безопасности парламента вывела из зала заседаний самых агрессивных из них.

В настоящий момент в заседании объявлен перерыв.

Справка

Парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, начал работу 2 августа. В нем 107 депутатов: 71 представляет партию премьер-министра Никола Пашиняна “Гражданский договор”, 29 — блок “Армения”, семь — блок “Честь имею”.

Источник: УНН
Теги: Армения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.