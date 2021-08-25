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Мужчина угрожал взрывом на параде ко Дню Независимости: ему сообщили о подозрении

Мужчина угрожал взрывом на параде ко Дню Независимости: ему сообщили о подозрении

КИЕВ. 25 августа. УНН. Днепровская прокуратура города Киева сообщила о подозрении мужчине, который совершил ложное сообщение о подготовке взрыва 24 августа. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует УНН.

Детали

По данным досудебного расследования, утром 22 августа злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, с хулиганских побуждений позвонил на горячую линию "1551" и сообщил о наличии оружия и взрывчатого вещества, с помощью которого планирует подготовить взрыв во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины.

Правоохранителям удалось оперативно найти мужчину и задержать его. Оружия или взрывных устройств у задержанного не обнаружили.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, парад, взрывы, День Независимости
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