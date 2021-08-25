ДТП автобуса Кишинев-Москва в Киеве: детали

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве перевернулся пассажирский автобус. В результате за помощью к врачам обратилось восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка. УНН приводит детали происшествия.

Детали

Полный автобус международного рейса едва не протаранил бензовоз и перевернулся.

Авария произошла ночью на улице Елены Телиги. Пострадали более 20 человек, 8 из них забрали в больницу. Автобус двигался по маршруту Кишинев-Москва. В салоне было много детей, в том числе среди них — новорожденный.

Обошлось без тяжелых травм. Большинство людей получили травмы головы, несколько человек переломы конечностей и ребер. Предварительная причина аварии: скользкая дорога и ошибка водителя, который не вошел в поворот и заехал на бордюр, после чего произошло опрокидывание. Рядом были свидетели и патрульные, которые оформляли незначительное ДТП рядом. Они получили пассажиров из салона еще до приезда спасателей. Компания-перевозчик пообещала предоставить людям новый автобус и довезти в РФ.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

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