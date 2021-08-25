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Cтраховая ARX отчиталась о выплатах клиентам за 6 месяцев 2021 года

Cтраховая ARX отчиталась о выплатах клиентам за 6 месяцев 2021 года

КИЕВ. 25 августа. УНН. Страховые выплаты клиентам — показатель финансового здоровья компании. Клиентам важно понимать, что страховая — надежный партнер, который, в случае чего, решит любые проблемы, ведь именно для этого заключается договор страхования.

По итогам 2020 года компания ARX вошла в топ-3 по показателю страховых выплат на рынке Украины. За 6 месяцев 2021 года компания по разным видам страхования выплатила клиентам 603 млн грн, что на 30% больше, чем в 2020 году.

В сегменте КАСКО, лидером которого компания неизменно остается на протяжении 12 лет, выплаты за первое полугодие составили порядка 425 млн грн, что на 46% больше показателей 2020 года.

Выплаты в сегменте ОСАГО (Автогражданка) составили более 62 млн грн, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в первом полугодии компания предложила клиентам инновационный продукт “Автогражданка Смарт”, в котором можно получить до 25% скидки при условии аккуратной езды

ARX входит в топ-5 компаний украинского рынка по медицинскому страхованию. За первые 6 месяцев 2021 года компания выплатила клиентам более 89 млн страховых возмещений, что на 12 % больше, чем в 2020 году. В феврале 2021 года был запущен масштабный проект с Visa. Держатели премиальных карт VISA Platinum, Signature и Infinite получили бесплатный бонус — телемедицинские консультации от компании АRХ.

Ежедневно компания выплачивает своим клиентам порядка 4 млн гривен. В среднем компания выплачивает более 100 млн грн в месяц, основным категориям остаются КАСКО, автогражданка и медицина.

Источник: УНН
Теги: страхование
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