Украина получила первые медали на Паралимпиаде-2020: детали

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинские атлеты получили первые медали в дебютный день соревнований XVI летних Паралимпийских игр — три медали менее чем за час, пишет УНН.

Фехтование

Паралимпийская сборная Украины выиграла свою первую медаль на Играх-2020 в Токио в фехтовании, ее получила 38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус.

Евгения соревнуется на сабле в фехтовании на колясках, в классификации А. В 1/8 финала украинка уверенно разгромила представительницу ПКР — 15:7, далее выбила третью сеяную (фехтовальщицу из Китая) — 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии — 12:15, соответственно получила место в матче за “бронзу”.

Соперницей украинки была Ева Андреа Гаймаси из Венгрии — фехтовальщица, выигрывавшая медали Паралимпиады в рапире, но в Токио-2020 выступает сразу в двух классах.

Также серебро завоевал Артем Манько в фехтовании на колясках, в классификации А среди мужчин.

22-летний украинец гарантировал себе медаль — в полуфинале он одержал победу над другим украинцем Андреем Демчуком. Однако ему нужно было еще выиграть финальный бой для того, чтобы стать паралимпийским чемпионом.

В финале Артем Манько встретился против спортсмена из Китая — Ли Хао. Украинский фехтовальщик вышел вперед и вел в счете в первой половине боя — 8:4. Однако впоследствии Хао начал отыгрываться и перед заключительными поединками он стал равным — 10:10.

Решающим моментом встречи стали следующие четыре укола, которые сделал китайский фехтовальщик. Манько отыграл два, однако вырвать победу не смог — 15:12 в пользу Хао.

Плавание

Обладателем первой медали для Украины в плавании на Играх-2020 стал Антон Коль.

Коль сражался от Украины в классе S1 с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата. Украинский пловец сразу же боролся в финале за медали Олимпийских Игр. Его главными оппонентами были израильтянин Ияд Шалаби и итальянец Франческо Беттелла.

Украинец начал заплыв третьим, однако впоследствии нарастил скорость. На финише Коль почти зацепился за “золото”, однако проиграл израильтянину Шалаби меньше 0.3 секунды.