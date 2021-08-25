Всемирный банк прекращает помощь Афганистану после взятия Кабула талибами

КИЕВ. 25 августа. УНН. Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане после того, как талибы захватили контроль над страной. Заявление СБ цитируют западные СМИ, в том числе BBC, пишет УНН.

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"Мы приостановили выплаты в рамках наших операций в Афганистане, и мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию в соответствии с нашими внутренними политикой и процедурами", - сказал BBC представитель Всемирного банка.

"Вместе с нашими партнерами мы изучаем способы, которыми мы можем оставаться вовлеченными в сохранение трудом завоеванных достижений в области развития и продолжать поддерживать народ Афганистана", - добавили в организации.

Детали

Всемирный банк при этом выразил обеспокоенность по поводу того, как захват власти талибами повлияет на "перспективы развития страны, особенно для женщин".

Дополнение

Такой шаг Всемирного банка последовал всего через несколько дней после того, как Международный валютный фонд (МВФ) приостановил выплаты Афганистану.

Администрация президента США Джо Байдена также заморозила активы центрального банка Афганистана, хранящиеся в США.