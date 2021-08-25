В Таиланде разработали роботизированную систему для ускорения набора доз вакцин от COVID-19 с флакона

КИЕВ. 25 августа. УНН. Таиландские исследователи разработали машину “AutoVacc” для более оперативного извлечения доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

Джутхамас, научная сотрудница исследовательского центра биомедицинской инженерии Университета Чулалонгкорн, отметила, что машину создали для облегчения работы медиков. По словам разработчиков, с помощью роботизированной руки система “AutoVacc” может набрать из флакона 12 доз вакцины в течение четырех минут. Это на 20% выше стандартных 10 доз, которые вводят вручную. Если, например, есть AstraZeneca для 1 млн человек, то машина может увеличить количество доз до 1,2 млн человек.

Исследовательская группа говорит, что они смогут сделать еще 20 единиц AutoVacc в течение трех или четырех месяцев, но для этого понадобятся государственные средства. Прототип машины стоит 76 243 долларов.

Сейчас “AutoVacc” работает только с многодозовыми флаконами AstraZeneca. Однако в дальнейшем также планируют создать аналогичные машины для работы с вакцинами от Pfizer-BioNTech и Moderna.

Добавим

В Таиланде зарегистрировано почти 1,1 млн случаев заражения COVID-19 и 10 085 случаев смерти. Примерно 9% населения Таиланда, которое насчитывает более 60 млн человек, полностью вакцинированы.

Напомним

В июле этого года Таиланд усилил карантин из-за стремительного распространения коронавирусной болезни. Количество ежедневных случаев заболевания превышало 10 тыс.

Тайские волонтеры превратили грузовой состав в аэропорту Дон Муанг в Бангкоке на полевой госпиталь с 1800 кроватями для пациентов с COVID-19.