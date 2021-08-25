Провалена вакцинация: Ляшко - первый на выход из Кабмина Шмыгаля

КИЕВ. 25 августа. УНН. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, назначенный 20 мая, не смог выполнить главное обещание, которое он дал нардепам во время избрания на должность — провести 10 млн прививок за лето. Об этом свидетельствуют официальные данные Центра общественного здоровья Украины. На чиновника могут ждать последствия обмана ожиданий народных избранников, передает УНН.

Что говорил Ляшко

Так, еще будучи кандидатом на должность министра, тогдашний главный санврач дал амбициозное обещание на заседании комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.



“Я, Виктор Ляшко, в должности государственного санитарного врача Украины, кандидата на министра здравоохранения, обещаю в летний период провести 10 миллионов прививок. Это как минимум и гарантированно”, — пообещал он присутствовавшим на заседании.

На следующий день свои слова Ляшко повторил в стенах Верховной Рады, после чего его кандидатуру поддержало большинство нардепов.

“Я вчера на комитете по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины озвучил амбициозную цель, которую поставил для себя в первую очередь как цель, которую я должен достичь в первые 100 дней моей работы. Я сделаю все возможное, чтобы украинцы могли вакцинироваться, работать и путешествовать”, — отметил он тогда с трибуны парламента.



Реальная ситуация с вакцинацией от COVID-19

В то же время, по состоянию на 25 августа 2021 года, слова министра так и остались словами.

По данным, обнародованным ЦОЗ, с начала прививочной кампании в Украине было проведено всего 8 300 200 прививок. Здесь стоит отметить, что старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля текущего года — то есть 8 млн прививок украинцы сделали не за три, а в течение шести месяцев.

У Ляшко осталось еще 6 дней на выполнение обещания. В то же время, несмотря на показатели вакцинации в сутки, можно смело предположить, что ему это не удастся.

Так, количество вакцинированных от COVID-19 человек за последние сутки, 24 августа, составило 20 739 человек.



Даже если считать проведение праздничных мероприятий и взять за основу показатели прошлой недели, когда Украина вернулась на уровень более чем 100 тысяч прививок от COVID-19 в сутки, общее количество вакцинаций в стране до конца лета не выйдет на показатель выше 9 млн.



Добавим, что главный санврач Украины Виктор Кузин ранее немного подкорректировал обещания своего руководителя, заявив, что 10 млн прививок планируется сделать до конца осени, а не летом.



Также добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключает кадровых изменениях в Кабинете министров Украины.



Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нет, что показать.