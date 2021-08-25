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Задержан телефонный "террорист", "заминировавший" райотдел полиции в Одесской области

Задержан телефонный "террорист", "заминировавший" райотдел полиции в Одесской области

КИЕВ. 25 августа. УНН. За ложное сообщение о возможности взрыва в здании Раздельнянского райотдела полиции жителю Одесской области грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Одесской области, передает УНН.

Как стало известно, нетрезвый 59-летний мужчина решил отомстить полицейским за недавно составленный в отношении него админпротокол за управление автотранспортом в состоянии опьянения и отправил анонимное сообщение о возможности взрыва Раздельнянского райотдела полиции. Сообщение поступило в дежурную часть около девяти часов вечера 24 августа.

Админздание вместе с прилегающей к нему территорией были обследованы, но никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.

За несколько часов правоохранители установили личность “шутника” — жителя Раздельнянского района. У него был изъят телефон, с которого осуществлялся звонок.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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