В ООН предупредите об угрозе голода в Афганистане

КИЕВ. 25 августа. УНН. Количество жителей Афганистана, которым угрожает голод из-за кризиса, возникшего после того, как талибы захватили контроль над страной, достигла 14 миллионов. Об этом агентству Reuters сообщил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет УНН.

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"Через несколько лет засухи, конфликта, ухудшение экономического положения, углубляется COVID-19, надвигается идеальный шторм", - сказал Дэвид Бизли.

"Количество людей, идущих навстречу голодной смерти, возросло до 14 миллионов", - добавил он.

Детали

Директор Всемирной продовольственной программы ООН призвал международное сообщество пожертвовать 200 миллионов долларов на продовольственную помощь.

Население Афганистана оценивается в 36 млн человек, хотя за более чем 40 лет войны и перемещений беженцев не проводилось ни одного переписи.

Дополнение

На этой неделе ЕС заявил, что планирует увеличить размер помощи в четыре раза и стремится к координации с Организацией Объединенных Наций по вопросам доставки, а также гарантий безопасности на местах.

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.