Еще три медали для Украины на Паралимпиаде-2020: детали

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинские паралимпийцы уверенно продолжают дебютный соревновательный день Игр-2020 в Токио и получили еще три серебра, пишет УНН.

Фехтование

Еще одну медаль в фехтовании выиграла 35-летняя фехтовальщица Елена Федота.

Федота была лидером рейтинга на Паралимпиаде-2020 в женской сабле. В борьбе за “золото” Паралимпийских Игр Федота встретилась с представительницей КНР Шумей Тан.

Медальный бой закончился победой Шумей Тан. Китайская фехтовальщица уже с начала встречи начала действовать активнее и нанесла Федоте несколько уколов. Первая половина встречи закончилась с перевесом Тан — 8:4. После этого Федота пыталась сократить расстояние, но нанесла только три укола китайской фехтовальщице, в ответ на что получила семь.

В итоге 7:15 — Федота становится серебряным призером Паралимпиады-2020.

Плавание

В то же время на арене водных видов спорта в Токио — украинцы продолжили медальные успехи. 26-летний пловец Максим Крипак стал серебряным призером Паралимпиады-2020 в заплыве 50 метров вольным стилем в классе S10.

В квалификации Крипак оказался одним из самых быстрых, показав второе время. Опередил его только австралиец Роуэн Крозерс, которому украинец уступил 0.33 секунды.

Так же, как и в квалификации, борьба за первое место и “золото” Паралимпиады в финале прошла именно между Крозерсом и Крипаком. Украинский пловец существенно улучшил свой результат по сравнению с квалификацией, но все равно уступил Крозерсу — время на финише украинца составило 23.33 секунды (на 0.12 секунд меньше, чем у австралийца).

На дистанции 100 метров баттерфляем обладателем серебра стал 20-летний пловец Алексей Вирченко. Навязать борьбу белорусскому пловцу Игорю Боки (который считается “королем дисциплины”) Вирченко не смог — тот установил паралимпийский рекорд, проплыв дистанцию за 53.80 секунд. Именно украинец стал вторым, опередив на финише узбекистанца Ислама Асланова.

Дополнение

Сборная Украины имеет в своем активе уже 8 медалей и занимает 4-е общее место и второе по количеству медалей, уступая только Австралии.

С другими медалями вы можете ознакомиться по этим ссылкам.