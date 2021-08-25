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Мужчине, облившему краской флагшток возле КГГА, сообщили о подозрении

Мужчине, облившему краской флагшток возле КГГА, сообщили о подозрении

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Мужчине, который повредил флагшток возле здания Киевской городской государственной администрации, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

"Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователями полиции сообщено о подозрении мужчине по факту совершения хулиганских действий, а именно повреждения флагштоке у здания КГГА (ч. 1 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что было ранее

Вчера, 24 августа, мужчина, находясь возле здания Киевской городской государственной администрации, облил себя и флагшток красной краской, объяснив свои действия тем, что так он хотел привлечь внимание общества.

В тот же день полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, КГГА, хулиганство
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