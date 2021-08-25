Ребенок получил ожоги от памятника в центре Одессы

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Одессе маленький ребенок упал на скульптурную композицию и сильно обжегся. Мальчику понадобилась помощь медиков. Об этом сообщила мама мальчика в Facebook.

Виктория Викулевская рассказала, что ее сын с бабушкой гуляли в городском саду рядом со скульптурной композицией “Одесское время”, изготовленной из металла.

“Мой ребенок сегодня вырвал руку из бабушкиной и оступился, упал на четвереньки. В итоге ожоги на всех 4 конечностях второй степени, пришлось вызвать скорую. Слава богу она приехала очень быстро”, — написала Вакулевская.

Скульптурная композиция “Одесское время” была изготовлена одесским скульптором Михаилом Ревой. Композиция представляет из себя четыре скульптурных фигуры, которые установлены на вращающейся платформе. В середине — часы на двухметровой стойке. Сверху — маленькая фигурка воробья. На открытии, которое состоялось осенью 2015 года во время выборов мэра, композицию представил одесситам сам скульптор Михаил Рева и мэр Геннадий Труханов.