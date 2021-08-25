В Одесской области 62 новых случая COVID-19, четыре пациента скончались

КИЕВ. 25 августа. УНН. За прошедшие сутки в Одесской области заболели коронавирусом 62 человека, 50 – в областном центре. Заболевание стало причиной смерти четырех жителей региона. 29 человек выздоровело. Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Всего в Одесской области за все время пандемии лабораторно подтверждено 143 832 случаев заболевания (85 122 - женщины, 58 710 - мужчины). Из них детей – 6229; медработников – 4209.

3061 пациент скончался, 138 884 выздоровели.