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В Одесской области 62 новых случая COVID-19, четыре пациента скончались

В Одесской области 62 новых случая COVID-19, четыре пациента скончались

КИЕВ. 25 августа. УНН. За прошедшие сутки в Одесской области заболели коронавирусом 62 человека, 50 – в областном центре. Заболевание стало причиной смерти четырех жителей региона. 29 человек выздоровело. Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Всего в Одесской области за все время пандемии лабораторно подтверждено 143 832 случаев заболевания (85 122 - женщины, 58 710 - мужчины). Из них детей – 6229; медработников – 4209.

3061 пациент скончался, 138 884 выздоровели.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Коронавирус
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