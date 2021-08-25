На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины - МИД

КИЕВ. 25 августа. УНН. По последним данным на территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Минисерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

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“23 августа Украина эвакуировала из Афганистана 98 человек: 41 украинца и 57 афганцев. Это был уже третий эвакуационный рейс нашего государства после обострения ситуации в Афганистане. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины”, — сказал Николенко.

Детали

По словам дипломата, МИД и украинское посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в частности с привлечением логистических возможностей западных партнеров.

“Приоритет — эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасных условиях, но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности”, — добавил пресс-секретарь.

Добавим

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек.



Так, 23 августа в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула.

На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился 23 августа в аэропорту “Борисполь” было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе — 27 их детей.



Другой украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находились 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.



Первый украинский борт из Кабула прибыл в Украину еще 16 августа. Им удалось вывезти 79 граждан, 8 из которых были украинцы.



Как сообщал УНН, 65 граждан Афганистана из тех, кого Украина эвакуировала, подали заявления о получении статуса беженца в стране.