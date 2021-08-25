Небо на замке: "Белавиа" не будет летать в Украину еще месяц

КИЕВ. 25 августа. УНН. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановление рейсов в Украину до 30 сентября 2021 года. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Цитата:

"Приостановка в Украине по 30 сентября. Больше информации по этому вопросу у нас нет. А как будет дальше, будет восстановление или прекращение, мы сказать не можем, это зависит от страны", - сказали в "Белавиа".

Дополнение

Белорусская авиакомпания "Белавиа" ранее отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года.

Ранее

Украина приостановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам было запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Контекст

23 мая редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после принудительной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшей из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

На инцидент мгновенно отреагировали европейские страны. Последствиями для Беларуси стали санкции и запрет на полеты в воздушном пространстве республики. Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

В Беларуси Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

В июне Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием и были переведены под домашний арест.