Бывший вице-президент Афганистана, объявивший себя главой страны, обвинил в ситуации в Кабуле США

КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя и.о. президента республики после захвата власти в стране членами радикального движения “Талибан”, считает США наиболее виновными в крахе афганского правительства. Об этом он рассказал в среду в интервью телеканалу индийскому телеканалу CNN-News18, пишет УНН.

Детали

“Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению. Они использовали Пакистан в качестве базы поддержки... США пытались стимулировать сотрудничество с Пакистаном, чтобы купить (талибов). Чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев предоставлять больше услуг и помощи талибам”, — сказал Салех, отвечая на вопрос, кто, по его мнению, виновен в захвате талибами власти в республике.

Второй причиной, по его мнению, стало то, что переговоры в столице Катара Дохе по мирному урегулированию в Афганистане между делегациями радикалов и представителей афганских властей “легитимировали талибов, которые не сдержали свое слово”, и обманули “все международное сообщество”. В соответствии с мирным соглашением, заключенным между правительством США во главе с экс-президентом Дональдом Трампом и движением “Талибан” в Дохе в феврале 2020 года, талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Третья причина, по мнению Салеха, заключается в том, что за прошедшие два года правительство Афганистана подвергалось сильнейшему давлению со стороны США. “Они (США) шантажировали нас и говорили, что либо вы освободите пленных (талибов), либо мы урежем вам помощь и сократим военное сотрудничество. Мы спрашивали, уверены ли американцы, что эти люди не окажутся на передовой. США отрицали это, но в итоге все они оказались на передовой”, — указал Салех. К четвертой причине падения правительства Салех отнес неосведомленность некоторых чиновников о складывающейся ситуации, отметив, что “было и множество других проблем, которые привели к этой трагедии”.

При этом комментируя ситуацию с безопасностью в Панджшерском ущелье на северо-востоке страны, где он и Ахмад Масуд возглавляют вооруженное сопротивление талибам, Салех назвал ее идеальной. “Мы контролируем ситуацию. Я передвигаюсь с минимальными (мерами) безопасности... Мы будем сражаться до тех пор, пока противник не поверит, что Афганистан должен оставаться Афганистаном, а не стать Талибанистаном”, — отметил политик.

Справка

Боевики “Талибана” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.