В парламенте Армении произошла вторая за день массовая потасовка между депутатами

КИЕВ. 25 августа. УНН. Вторая драка за день произошла в армянском парламенте между депутатами от правящей фракции “Гражданский договор” и оппозиционных “Армении” и “Честь имею” во время выступления парламентария от “Армении” Ваге Акопяна, пишет УНН.

Детали

“Прекратите, выключите прямую трансляцию”, — заявил спикер парламента Ален Симонян и пригласил в зал заседания сотрудников службы безопасности.

Ранее

Ранее в среду в парламенте Армении уже была драка между представителями правящей партии и оппозиции. Тогда выступавший от партии власти парламентарий Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы в армии покупалось за деньги. Глава фракции “Армения” — бывший глава оборонного ведомства Сейран Оганян бросил в него бутылку с водой. Началась драка, после чего спикер дал указание отключить трансляцию заседания. Был объявлен перерыв.

Вторая потасовка за день в парламенте Армении:

Справка

Парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, начал работу 2 августа. В нем 107 депутатов: 71 представляет партию премьер-министра Никола Пашиняна “Гражданский договор”, 29 — блок “Армения”, семь — блок “Честь имею”.