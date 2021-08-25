В оккупированном Севастополе возросла смертность от COVID-19

КИЕВ. 26 августа. УНН. В оккупированном Севастополе снижается показатель суточной заболеваемости COVID-19, но растет показатель смертности. Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу российского правительства города, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, в Севастополе снижается показатель суточной заболеваемости COVID-19 - по состоянию на утро 25 августа из выявлено 219 новых случаев, что на пять случаев меньше, чем было зарегистрировано накануне.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло шесть человек в возрасте от 60 до 87 лет, сутками ранее сообщалось о четырех смерти от коронавируса.

"Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 26094 человека. На данный момент выздоровели 22591 человек, 987 умерли. Под наблюдением находится 690 человек - это люди, которые контактировали с больными, диагноз COVID-19 у них не подтвержден", - говорится в сообщении.

Добавим

По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было выявлено 224 новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 345 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от этой болезни 17 пациентов.

Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.