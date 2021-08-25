В оккупированном Севастополе возросла смертность от COVID-19
КИЕВ. 26 августа. УНН. В оккупированном Севастополе снижается показатель суточной заболеваемости COVID-19, но растет показатель смертности. Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу российского правительства города, передает УНН.
Детали
Как отмечается в сообщении, в Севастополе снижается показатель суточной заболеваемости COVID-19 - по состоянию на утро 25 августа из выявлено 219 новых случаев, что на пять случаев меньше, чем было зарегистрировано накануне.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло шесть человек в возрасте от 60 до 87 лет, сутками ранее сообщалось о четырех смерти от коронавируса.
"Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 26094 человека. На данный момент выздоровели 22591 человек, 987 умерли. Под наблюдением находится 690 человек - это люди, которые контактировали с больными, диагноз COVID-19 у них не подтвержден", - говорится в сообщении.
Добавим
По состоянию на утро 24 августа в Севастополе было выявлено 224 новых случая заболевания COVID-19.
В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 345 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от этой болезни 17 пациентов.
Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.