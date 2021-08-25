Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,67 0,0214  EUR: 31,13 -0,0403 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эвакуация из Афганистана: 65 граждан просят статус беженца в Украине
Эвакуация из Афганистана: 65 граждан просят статус беженца в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7410

Украинский метатель молота одержал победу на турнире в Будапеште

Украинский метатель молота одержал победу на турнире в Будапеште

Михаил Кохан

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинец Михаил Кохан выиграл соревнования по метанию молота на международном турнире в Будапеште, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Детали

Кохан в лучшей из попыток отправил молот на 78,77 м, оставив позади, в частности, венгра Бенце Халаса.

Украинка Наталья Стребкова на соревнованиях финишировала второй в беге на 3000 метров с препятствиями, установив при этом личный рекорд - 9:32,05 мин.

Олег Дорощук замкнул первую тройку в соревнованиях по прыжкам в высоту (2,20 м). Ирина Климец была четвертой по метанию молота (66.58 м).

Добавим

20-летний украинец Михаил Кохан переписал историю и стал четвертым по метанию молота на Олимпийских играх-2020.

Источник: УНН
Теги: Украина, легкая атлетика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.