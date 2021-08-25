Украинский метатель молота одержал победу на турнире в Будапеште

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинец Михаил Кохан выиграл соревнования по метанию молота на международном турнире в Будапеште, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Детали

Кохан в лучшей из попыток отправил молот на 78,77 м, оставив позади, в частности, венгра Бенце Халаса.

Украинка Наталья Стребкова на соревнованиях финишировала второй в беге на 3000 метров с препятствиями, установив при этом личный рекорд - 9:32,05 мин.

Олег Дорощук замкнул первую тройку в соревнованиях по прыжкам в высоту (2,20 м). Ирина Климец была четвертой по метанию молота (66.58 м).

Добавим

20-летний украинец Михаил Кохан переписал историю и стал четвертым по метанию молота на Олимпийских играх-2020.