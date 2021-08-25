Во Львовской области 61-летний мужчина угрожал оружием прохожим

КИЕВ. 25 августа. УНН. В городе Броды Львовской области 61-летний мужчина угрожал оружием прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, передает УНН.

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"25 августа около 10.00 поступило сообщение о том, что на улице Гончарской в городе Броды неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и угрожает прохожим оружием", - говорится в сообщении.

Детали

На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который имел с собой предмет, похожий на пистолет и задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Личность задержанного установлена - им оказался 61-летний житель одного из сел района. Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в Киеве на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели водитель автомобиля Volkswagen не смог проехать в нужном направлении в связи с перекрытием дорожного движения в центре столицы. Находясь в салоне автомобиля, он достал предмет, похожий на оружие, и начал угрожать полицейским.