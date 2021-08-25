Рынок земли: в Украине зарегистрировано более 9 тысяч земельных сделок

КИЕВ. 25 августа. УНН. На сегодня заключено 9072 сделки в рамках рынка земли. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, информирует УНН.

Детали

Заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 4767 нотариусов. Всего заявлений — 5353, из них согласовано 4712, в очереди на рассмотрение — 18, отказ получили 623.

Добавим

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли.

К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будут решать только на общенациональном референдуме.