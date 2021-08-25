Эпидемиолог: нарушения мер безопасности во время массовых празднований могут вызвать новую вспышку коронавируса

КИЕВ. 25 августа. УНН. Массовое скопление людей в период пандемии является потенциально опасным. Так считает эпидемиолог Наталья Виноград. Более того, исследователи уже нашли генетические факторы, которые увеличивают риск заболеть COVID-19. Поэтому у некоторых людей склонность к коронавируса сильнее, а защита должна быть качественной, сообщает УНН.

Цитата

“Каждое мероприятие, которое проводится и даже поездки в метро являются потенциально опасными. Некоторые люди придерживаются дистанции и мер безопасности, некоторые — нет. К сожалению есть и те, у кого есть генетически большие основания, чтобы заболеть. Однако в случае нормального использования масочного режима и дистанции, в будущем заболеваемость коронавирусом может пойти на спад”, — сообщает Наталья Виноград.

По мнению эпидемиолога, те страны, которые уже приобрели коллективный иммунитет, в будущем будут чувствовать себя более защищенными перед COVID-19. Но вопросы мероприятий по безопасности: вакцинация, дистанция и масочный режим должны всегда быть на первом месте у каждого человека.

Однако вчера в Киеве о любой безопасности, некоторые, кажется, забыли. Многие жители и гости столицы поехали в центр для празднования Дня Независимости. Из-за большого количества людей на станции метро “Театральная” сломался эскалатор. В подземке образовалась давка и о дистанции большинство не вспомнило.

Фото Леся Оробец

Некоторые зрители праздничного парада тоже не придерживались безопасной дистанции и были без масок.

Фото Валерия Егошина

По мнению врача-эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерины Сояк, каждое массовое мероприятие должно начинаться с тестирования на COVID-19, а отрицательный тест на коронавирус должен стать пропускным билетом в любых массовых скоплений людей.

Итак, уменьшить риск инфицирования можно с помощью бесплатного тестирования на COVID-19 с помощью отечественных ИФА-тестов на антиген или ПЦР-методом.

Напомним, украинские ученые разработали антигенный ИФА-тест, который по меньшей мере в 75 раз чувствительнее по экспресс-тесты Abbott.