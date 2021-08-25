Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2" - Макогон

КИЕВ. 25 августа. УНН. Оператор ГТС Украины может предложить свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток-2". Об этом в Facebook сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, комментируя последствия решения немецкого суда относительно требований к оператору "Северного Потока-2", передает УНН.

Цитата

“Предложим наши услуги по управлению Северным Потоком 2 как реально независимый от РФ оператор ГТС”, — написал Макогон, комментируя последствия решения немецкого суда относительно требований к оператору “Северного Потока-2”.

Добавим

Он также назвал решение немецкого суда относительно требований к оператору Северного Потока-2 долгожданным и важным.

“Газопровод ”Северный поток-2“ не освобожден от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа, поступающего в них, для обеспечения честной конкуренции, принял в среду немецкий суд. Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по ПП2. Борьба продолжается!” - отметил Макогон.

Напомним

Украина рассматривает возможность присоединиться к обращению польской нефтегазовой компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) о намерении принять участие в процедурах сертификации газопровода “Северный поток-2”.