Штамм “Дельта” подтвердился у 30 детей из одесского центра “Молодая гвардия”

КИЕВ. 25 августа. УНН. У 30 детей и 3 вожатых из одесского центра “Молодая гвардия” подтвердился штамм коронавируса “Дельта”. Эту информацию 25 августа сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

“Киевская лаборатория Центра общественного здоровья подтвердила штамм "Дельта“ у 30 детей и 3 взрослых. И далее отправила анализы на секвенирование, это еще одно исследование”, — отметил Гончаров.

Гончаров сказал, что по состоянию на 24 августа всего в детском лагере коронавирус подтвержден у 81 человека, в том числе у 70 детей и 11 вожатых. На изоляции в медико-санитарной части детского центра остаются 28 больных, на самоизоляции — 400 детей.

Кроме того, 13 детей находятся на изоляции в дружине “Зоряна”. Пять детей в состоянии средней тяжести находятся в одесской детской больнице № 3.

Информация о вспышке COVID-19 в детском оздоровительном центре “Молодая гвардия” появилась в начале прошлой недели.