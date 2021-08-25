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Под Киевом мужчина ночью залез в чужой дом: 8-летнего мальчика порезал, а 14-летней девочке сломал нос

Под Киевом мужчина ночью залез в чужой дом: 8-летнего мальчика порезал, а 14-летней девочке сломал нос

КИЕВ. 25 августа. УНН. Под Киевом 26-летний мужчина залез ночью в чужой дом, где порезал 8-летнего мальчика, а 14-летней девочке сломал нос. Детей доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

В полицию Фастова поступило сообщение от 37-летней жительницы поселка Глеваха о том, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее сыну и дочери.

По данным полиции, около 3 часов ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате. Вскочив, мужчина увидел незнакомца, который начал убегать из комнаты. Подойдя к сыну он увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочери разбитый нос.

Двух детей сразу доставили в больницу.

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Полицейские установили личность злоумышленника недалеко от места проживания пострадавших. Нападавшим оказался 26-летний житель Бучанского района.

Добавим

Полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, полиция, дети
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