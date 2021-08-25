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В МИД Молдовы рассказали, что пассажиры автобуса, который попал в ДТП в Киеве - продолжат свой маршрут другим транспортом

В МИД Молдовы рассказали, что пассажиры автобуса, который попал в ДТП в Киеве - продолжат свой маршрут другим транспортом

КИЕВ. 25 августа. УНН. Пассажиры автобуса Кишинев-Москва, который минувшей ночью перевернулся на одной из улиц Киева, получили медицинскую помощь и планируют продолжить путь в РФ на другом транспортном средстве. Об этом сообщило в среду министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, пишет УНН.

Детали

“Согласно информации, полученной от местных властей, в результате аварии несколько пассажиров получили травмы, восемь человек, в том числе четверо детей, были доставлены для обследования в местную больницу. Как проинформировали представители патрульной полиции Украины и МЧС, впоследствии все восемь человек отказались от госпитализации. На данный момент в сторону Киева направляется другой автобус, который доставит их в Москву”, — уточнили в ведомстве.

Ранее

Авария произошла ночью на улице Елены Телиги. Пострадали более 20 человек, 8 из них забрали в больницу. Автобус двигался по маршруту Кишинев-Москва. В салоне было много детей, в том числе среди них — новорожденный.

Предварительная причина аварии: скользкая дорога и ошибка водителя, который не вошел в поворот и заехал на бордюр, после чего произошло опрокидывание. Рядом были свидетели и патрульные, которые оформляли незначительное ДТП рядом. Они достали пассажиров из салона еще до приезда спасателей.

Источник: УНН
Теги: ДТП, МИД, Россия, Украина, Молдова
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