Свинина в Украине подорожает уже к сентябрю: эксперты дали неутешительный прогноз

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Ассоциации “Мясной отрасли” считают, что из-за подорожания корма 2022 год может быть стать непростым для свиноводов. А уже с начала сентября могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций, передает УНН.

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“Из-за устойчивого спроса на кондиционных свиней создается их дефицит, что „подогревает“ цену. Сейчас из-за высокой температуры у свиней пропадает аппетит, что негативно сказывается на показателе среднесуточных приростов”, — пояснили в АМО.

В результате объемы товарных партий от производителей свинины и средняя убойная масса животных уменьшаются, поэтому общее предложение мяса свиней также становится ниже.

“Уже в скором времени могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций, какой будет окончательная цена в магазинах — пока неизвестно” — спрогнозировали аналитики.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.