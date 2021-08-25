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Чехия открыла границы для вакцинированных украинцев

Чехия открыла границы для вакцинированных украинцев

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня правительство Чехии разрешило посещать страну полностью вакцинированным украинцам. Об этом сообщает МИД, передает УНН.

Детали

Въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс прививок вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield. Для подтверждения курса вакцинации нужно иметь цифровой сертификат в приложении "Дія". Между второй дозой вакцины и датой въезда в Чехию должно пройти не менее 14 дней.

В то же время границы открыты для украинцев, у которых от вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней. С собой нужно иметь:

  • сертификат на английском языке о полном курсе вакцинации с указанием персональных данных вакцинированного человека, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);
  • въездной формуляр Чешской Республики, который можно заполнить онлайн по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохранённое на мобильном устройстве) нужно показать во время пограничного контроля или проверки места жительства;
  • биометрический паспорт для выезда за границу;
  • медицинское страхование на срок поездки.

Напомним

В начале августа въезд на свою территорию вакцинированным украинцам разрешила Швейцария.

В Черногории из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса сегодня изменили правила въезда для туристов.

Источник: УНН
Теги: МИД, Чехия, Украина
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