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Ситуация в Донбассе: зафиксировано два обстрелы и пролет вражеского беспилотника

Ситуация в Донбассе: зафиксировано два обстрелы и пролет вражеского беспилотника

КИЕВ. 25 августа. УНН. В течение текущих суток, 25 августа, учтено 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом УНН сообщили в Операции объединенных сил.

Детали

Вблизи Новолуганского российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"За текущие сутки потерь среди украинских военных нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", - сообщили в пресс-центре ООС.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 2 взрывоопасных предмета.

Добавим

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки, 24 августа, трижды нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, ООС
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