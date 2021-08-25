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Китай запустит в космос группу спутников для наблюдения за стихийными бедствиями

Китай запустит в космос группу спутников для наблюдения за стихийными бедствиями

КИЕВ. 25 августа. УНН. Китай инициировал проект по созданию группы из 36 низкоорбитальных спутников для сбора информации для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

Проект, осуществляемый компанией Tianjin Satcom Geohe Technologies Co., Ltd., был торжественно открыт во вторник в китайском центре запуска космических аппаратов Вэньчан, провинция Хайнань на юге Китая.

Го Цзяньцян, президент технологической компании, расположенной в муниципалитете Тяньцзинь на севере Китая, сказал, что первый спутник будет запущен и введен в эксплуатацию в июне 2022 года. Все 36 спутников будут запущены до конца мая 2023 года.

Спутниковая сеть будет предоставлять изображения с высоким разрешением, чтобы помочь наблюдателям идентифицировать геологические деформации миллиметрового уровня, чтобы оценить возможности геологических бедствий, таких как оползни, просадки и обрушения.

Спутниковые данные в сочетании с данными геологической разведки и мониторинга, захваченными наземными датчиками в районах, подверженных геологической опасности, могут значительно повысить точность и своевременность прогнозов стихийных бедствий.

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Источник: УНН
Теги: Китай, спутник
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