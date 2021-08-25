Вакарчук впервые стал отцом: у лидера "Океана Эльзы" родился сын

КИЕВ. 25 августа. УНН. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У 46-летнего певца родился сын. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе группы "Океан Эльзы".

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"Да, у Святослава родился сын - Иван Святославович Вакарчук. Мальчик назван в честь отца Святослава", - заявили в пресс-службе.

Детали

Также в "Океане Эльзы" опровергли информацию о дате рождения младенца. Там отметили, что информация о 19 августа, как дате рождения, не соответствует действительности. Однако настоящую дату не назвали.

Добавим

В начале июня лидер группы Океан Эльзы и экс-нардеп Святослав Вакарчук заявил, что расстается со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после более 20 лет совместной жизни.

Вакарчук и Фонарева вместе воспитывали дочь Ляли от предыдущего брака Диану.