Филатов бросил вызов секретарю СНБО Данилову - эксперт

КИЕВ. 25 августа. УНН. Офис Президента пытается дискредитировать секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который начал набирать политический вес после решений о наложении санкций на пророссийских политиков и бизнесменов. Такое мнение высказал политический эксперт Макс Джигун в своем посте в социальной сети, передает УНН.

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"Я довольно скептически отношусь к эффективности некоторых решений СНБО и их соприкосновения к теме национальной безопасности, однако недавние санкции против откровенных пророссийских элементов в Украине Деркача, Шария, Пушилнина, Гужвы и его сайта Страна.ua и Пушилина вызывают только положительные эмоции и уважение. Но, как оказывается, не всем "патриотам" разоблачения российской агентуры и их политических инструментов пришлось по душе", - отмечает Джигун.

Торпедировать Данилова в Офисе Президента решили руками городского головы Днепра Бориса Филатова, предполагает Джигун. Напоминает: в последнее время произошло заметное сближение Филатова с заместителем председателя Офиса Президента Кириллом Тимошенко, с легкой руки которого глава Днепра в июне "стал заместителем председателя Палаты местных властей - органа для усиления взаимодействия между центральной и региональной властью при президенте Украины".

"Вот, например, мэр Днепра Борис Филатов, почти сразу после решения СНБО, назвал журналистов подсанкционного сайта Strana ua, которые неоднократно занимались легитимизацией в украинском информпространстве фейков и российских нарративов, "настоящими репортерами".

Интересно, что встав на защиту издания, относительно которого введены санкции, Филатов фактически ушел в оппозицию к СНБО как институту и бросил вызов его руководству в лице Алексея Данилова", - указывает Джигун.

Добавим

Отметим, что это не первый раз, когда Борис Филатов вышел на прямую конфронтацию с органами государственной власти. Не так давно мэр Днепра отключил от коммуникаций Амур-Нижнеднепровский суд Днепра, судьи которого приняли решение о незаконности демонтажа рекламных бордов ряда компаний, которые связывают с оппозицией к мэру Бориса Филатова.